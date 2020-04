Uusi hengityssuojaimia kuljettanut kone saapui Kiinasta, ministeriö päättää suojainten jaosta testauksen jälkeen

Totta! On erittäin kummallista, että "terveydenhuollon kantokyky" pysäyttää kaiken muun toiminnan ja vie huomion. Ehkä jossain vaiheessa selvitetään kuka on jättänyt työnsä tekemättä. Suojakäsineet ja suojamaskit? Koska niitä ei osata käyttää oikein, niiden merkitys on lähinnä psykologinen. Joissain maissa ne ovat pakollisia, mutta käytännössä täysin hyödyttömiä puutteellisen käyttöopastuksen takia. Toivottavasti koko toiminta laitetaan myös juridiseen tarkasteluun. Mitä sittn tapahtuu, kun ilmenee, että Ruotsin ratkaisut ovat olleet pidemmällä tähtäimellä oikeita. Ennenkaikkea asenne kansalaisiin on aivan eri luokkaa kuin "pakotus ensin suomessa".