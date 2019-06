Uusi EU:n työvirasto Bratislavaan – Harakka: "Tavoitteena on varmistaa, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan”

EU-jäsenvaltiot päättivät uuden Euroopan työviranomaisen (European Labour Authority, ELA) sijaintipaikasta TSTK-ministerineuvoston kokouksen alla. Bratislava tuli valituksi ensimmäisellä äänestyskierroksella.

Ehdolla ELA:n sijaintipaikaksi olivat myös Riika, Sofia ja Nikosia.

– Kriteereitä olivat muun muassa se, että valtio on liittynyt EU:hun vuonna 2004 tai sen jälkeen, ja että valtiossa ei saa olla muuta EU-virastoa, hallitusneuvos Lippe Koivuneva työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo.

Valvoo työehtojen toteutumista ja torjuu harmaata taloutta

Euroopan työviranomaisen tehtävänä on avustaa jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota, kun ne soveltavat työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevaa unionin lainsäädäntöä ja valvovat sen täytäntöönpanoa sekä sovittavat yhteen sosiaaliturvajärjestelmiä unionissa.

– Euroopan työviranomainen edistää EU:n yhteisten työmarkkinoiden toimivuutta. Työviranomainen kokoaa yhteen jäsenmaiden toimijat, tiedot ja taidot. Tavoitteena on varmistaa, että työskentely EU:ssa on sujuvaa ja yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan”, työministeri Timo Harakka toteaa työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

Keskeisiin tehtäviin kuuluu muun muassa harmaan talouden torjunta ja lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvonta.

– Työviranomaisen toiminnassa on kyse reilun liikkuvuuden edistämisestä. Pyrkimys on, että työnhakijat saavat paremmin tietoa siitä, mitä eri maiden työmarkkinoilla on odotettavissa ja mitä edellytyksiä prosessiin liittyy. Sama koskee työnantajia. Tavoitteena on myös antaa viranomaisille selkeyttä sosiaaliturva-asioissa, Koivuneva kertoo.

ELA:n toiminta käynnistyy sijaintipaikan varmistuttua. Täydessä toiminnassa ELA:n on määrä olla vuonna 2024, jolloin henkilöstöä olisi noin 140 ja budjetti vuositasolla noin 50 miljoonaa euroa.