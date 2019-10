Uudet korvaushakemukset WinCapita-jutussa saattavat olla turhia — Oikeus vahingonkorvauksiin voi vanhentua

Suomen suurimman petosvyyhdin WinCapitan korvauspäätökset annettaneen maaliskuussa. Oikeusrekisterikeskus ei ole vielä päättänyt, miten se suhtautuu tämän jälkeen tuleviin korvaushakemuksiin.

Korvauspäätökset Wincapita-jutussa annettaneen maaliskuussa. Sen jälkeen tulleet korvaushakemukset saatetaan katsoa vanhentuneiksi.

Oikeusrekisterikeskus ei ole päättänyt vielä, miten se suhtautuu todennäköisesti maaliskuussa tehtävän korvauspäätöksen jälkeen tuleviin WinCapita-jutun korvaushakemuksiin.

Suomen suurimpaan petosvyyhtiin, WinCapitaan, liittyviä korvauksia haetaan yhteensä noin 29,7 miljoonaa euroa. Oikeusrekisterikeskus on vastaanottanut asiasta 1 431 korvaushakemusta.

Korvauksen saamisen edellytys on, että hakijalla on esittää tuomioistuimen antama vahingonkorvaustuomio tai oikeuden vahvistama sovinto asiassa. Jos vahinkoa kärsinyt ei ole nostanut kannetta käräjäoikeudessa rikoksentekijää vastaan, hänen tapauksensa ei ehdi mukaan keväällä tehtävään korvauspäätökseen

Oikeusrekisterikeskuksen rikoshyötyasiantuntija Jaakko Haaparanta sanoo, että laissa ei ole säädetty takarajaa korvaushakemuksen tekemiseen, mutta se ei tarkoita, että korvauksia voisi hakea kuinka pitkään tahansa.

– Asiasta tulee yhä kyselyjä. Olen kertonut ihmisille, jotka vasta harkitsevat korvaushakemuksen jättämistä, että vaatimus saatetaan katsoa valtion kannalta vanhentuneeksi, kun rikoksesta on kulunut jo niin kauan.

Haaparannan mukaan nyt keskitytään tähän mennessä jätetyistä korvaushakemuksista päättämiseen.

– Yksittäisiä korvaushakemuksia saattaa vielä tulla. Korvauksia on mahdollista saada myöhemminkin. Päätös tehdään aikanaan.

Rikoshyödystä peritty puolet

Haaparannan mukaan korvauksen saamisen mahdollisuudesta on tiedotettu usein. Hän tähdentää, että vahinkoa kärsineeltä on syytä odottaa asiassa omaa aktiivisuutta.

– Se on tullut selväksi, että kaikki eivät ole tienneet, mitä liitteitä korvaushakemuksen mukana on oltava ja että pelkkä oikeuden päätös ei riitä korvausten saamiseen, vaan niitä pitää erikseen hakea oikeusrekisterikeskuksesta.

Korvausvaatimukset on kohdistettu tuomittujen menettämisseuraamusten täytäntöönpanosta kertyviin varoihin.

WinCapita-asiassa on tuomittu 626 henkilöä menettämään saamansa rikoshyöty valtiolle. Valtiolle menetettäväksi tuomitun rikoshyödyn määrä on kaikkiaan 63,9 miljoonaa euroa. Tähän saakka Oikeusrekisterikeskus on saanut perittyä summasta 33,6 miljoonaa euroa.

Tähän mennessä noin 1200 korvauksenhakijaa on saanut Oikeusrekisterikeskukselta täydennyspyynnön hakemukseensa liittyen. Täydennyspyyntö on lähetetty hakijalle, mikäli Oikeusrekisterikeskus on nähnyt hakemuksessa lisäselvityksen tarvetta tai mikäli hakijaa on muuten tarpeellista kuulla ennen päätöksentekoa.

Korvaushakemuksiin liittyvistä täydennyspyynnöistä on lähetetty tällä hetkellä noin 90 prosenttia.

Pyramidihuijaus

Kymmenen hengen suomalaisen ydinryhmän pyörittämä WinCapita markkinoi itseään sijoitusklubina ja kertoi tekevänsä valuuttakauppaa, josta luvattiin valtavia, jopa 400 prosentin, tuottoja.

Todellisuudessa valuuttakauppaa ei tehty, vaan kyse oli pyramidihuijauksesta, johon saatiin sijoittajia suosittelijoiden avulla.

WinCapita ehti kerätä lähes 100 miljoonaa euroa noin 10 000 sijoittajalta. WinCapita keräsi sijoituksia vuosina 2005–2008. WinCapitan verkkosivut sulkeutuivat vuonna 2008.

WinCapitan päätekijä Hannu Kailajärvi tuomittiin viiden vuoden vankeuteen.