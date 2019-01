Uudessa tulorekisterissä toimintahäiriö perjantaina – häiriö koskee tietojen toimittamista

Vuoden alusta käyttöön otettuun tulorekisteriin ilmaantui perjantaina häiriö, jonka haittaa tietojen toimittamista järjestelmään.



Verohallituksen mukaan tietojen toimittamisen teknisessä rajapinnassa on häiriö ja rajapinta ei ole tällä hetkellä käytössä. Häiriö koskee vain tietojen toimittamista eikä sillä ole vaikutusta tietojen jakeluun.



Perjantaina aamupäivällä Tulorekisterin nettisivuilla kerrottiin, että asiaa selvitetään.

Tulorekisteri tiedottaa tilanteesta seuraavan kerran 4.1. kello 12 tai kun häiriötilanne on päättynyt. Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu toimii normaalisti ja esimerkiksi tulorekisterin varmenteita voi hakea.



Vuodenvaihteesta lähtien työnantajien on ilmoitettava jokainen maksamansa palkka työntekijäkohtaisesti viiden päivän sisällä palkanmaksusta verottajan ylläpitämään tulorekisteriin.