Uudelle kaudelle valittu Halla-aho politiikan uusista jakolinjoista: Muut kuin me ja vihreät pyllistävät joka suuntaan ja vuotavat molemmista laidoista

Vaikka en hirveästi Halla-ahoa arvosta niin tuossa otsikon lausunnossa hän on aivan oikeassa. Ja se on ollut viime vuosikymmeninä vanhojen puolueiden suurin ongelma. Jatkuva tuuliviirinä pyöriminen kun syö luottamusta. Äänestäjä ei voi mitenkään enää ennakoida mitä puoluejohto on asioista mieltä.