Uudellamaalla todettu Suomen seitsemäs koronatartunta, työikäinen mies kuuluu aiemmin sairastuneen lähipiiriin – Milanon-lennot jatkuvat normaalisti

Koronakaranteenissa oikeus päivärahaan

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään tartuntataudin, kuten koronan, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetyksen.

Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Yrittäjän päiväraha määräytyy YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Päivärahaoikeutta tilanteissa, jossa henkilö on eristettynä tai karanteenissa ulkomailla, selvitetään STM:n kanssa.

Uudellamaalla noin 150 koronaan sairastuneiden kanssa lähikontaktissa ollutta joutui karanteeniin viikonloppuna.