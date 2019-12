Useisiin Kelan etuuksiin tulee korotus ensi vuonna ja aktiivimalli poistuu – katso, miten etuudet muuttuvat

Useisiin Kelan maksamiin etuuksiin tulee muutoksia ensi vuonna. Muutokset ovat pääasiassa tukisummien korotuksia.

Perhe-etuuksissa korotukset tarkoittavat sitä, että äitiys-, isyys ja vanhempainvapaarahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä nousee reilulla eurolla päivässä. Ensi vuoden alusta alkaen tukisumma on vähintään 28,94 euroa päivä.

Lisäksi lapsilisän määrä neljännestä ja sitä seuraavasta lapsesta nousee kymmenen euroa kuukaudessa. Myös yksinhuoltajakorotus nousee saman verran. Opintorahan huoltajakorotus suurenee 25 eurolla kuukaudessa. Tammikuusta alkaen opintorahan huoltajakorotuksen suuruus on sata euroa.

Vanhempainpäivärahat määräytyvät jatkossa vuositulon eli 12 kuukauden tulojen perusteella. Tietyissä tilanteissa päivärahan määräytymistä voi hakea viimeisen kolmen kuukauden tulojen perusteella. Näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin, jos hakija on edellisen vuoden aikana opiskellut tai ollut hoitovapaalla.

Opiskelijoiden kohdalla vuositulorajoja korotetaan joka toinen vuosi. Tukivuosien 2020 ja 2021 vuositulorajaan tulee 4,5 prosentin korotukset.

Aktiivimallista luovutaan

Työttömien kohdalla muutoksen tuo muun muassa se, että aktiivimallista luovutaan ensi vuoden alusta alkaen. Kela ja työttömyyskassat eivät enää seuraa työttömän aktiivisuutta eivätkä siten vähennä työttömyysetuutta. Etuus palautuu normaalille tasolle tammikuun 1. päivä, jos sitä on aiemmin alennettu aktiivimallin seurauksena.

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä nousee ensi vuonna reilun euron päivässä. Jatkossa se on 33,66 euroa päivässä. Myös työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset suurenevat.

Niin sanotun eläkeputken alaikäraja muuttuu. Vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä alaikäraja nousee 61 vuodesta 62 vuoteen. Eläkeputki tarkoittaa sitä, että henkilölle voidaan maksaa ansiopäivärahaa ja peruspäivärahaa normaalin enimmäisajan jälkeen eläkeikään saakka.

Toimeentulotuen perusosa suurenee hieman. Tänä vuonna se on ollut yksin asuvalla henkilöllä 487,29 euroa kuukaudessa. Tammikuun alusta alkaen se on 502,21 euroa kuukaudessa.

Lääkekatto näkyy heti apteekeissa

Myös eläkkeisiin on luvassa korotuksia. Takuueläkkeen täysi määrä nousee 50 euroa kuukaudessa. Se on ensi vuonna 834,52 euroa kuukaudessa. Kansaneläkkeeseen korotusta tulee noin 34 euroa kuukaudessa. Täysimääräinen kansaneläke yksi asuvalle on jatkossa 662,86 euroa ja parisuhteessa elävälle 591,79 euroa.

Kelan korvaamien lääkekustannusten omavastuu nousee. Se on ensi vuonna 577,66 euroa, kun se on tänä vuonna ollut 572 euroa. Kun omavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Lisäksi lääkekaton ylittyminen siirtyy jatkossa välittömästi Kelasta apteekkeihin. Asiakas saa siis korvauksen heti apteekissa.

Tiedot kaikista Kelan etuuksien muuttumisista löytyy tästä linkistä.

Juttua täydennetty eläkkeiden korotuksilla 26.12. kello 10.28.