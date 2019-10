Useat pitkän ajan säämallit samoilla linjoilla: Tällainen talvi Suomeen on tulossa

Niinpä tuntuukin olevan. :)

Joulu - helmikuu on niin kaukana, että lämpötiloja on turha ennustaa niin kauas. Ilmakehä on kaoottinen, eikä se siitä miksikään muuksi muutu. Näillä pitkän aikavälin ennusteilla joku taho tietysti tekee rahaa.

Jutussa kyllä myönnettiin, että "pitkän aikavälin sääennusteisiin liittyy kuitenkin erittäin suuria epävarmuuksia." Suomeksi sanottuna siis lähinnä arvauksia...