USA:n yleisesikunnan edustaja kehuu vuolaasti Rovajärven ampuma-aluetta – kansainvälisessä harjoituksessa ammuttiin maanantaina kovapanoksilla

Rovajärven ampuma-alue on perustettu 1949 ja vuodesta 1986 lähtien se on ollut Puolustusvoimien pohjoinen pääampuma-alue. Ilmatorjuntatykistö puolestaan on harjoitellut suojellulla dyynialueella sijaitsevalla Lohtajan ampuma-alueella vuodesta 1952 alkaen. Rovajärven ampuma-alueen perustamisen syynä oli tarve saada korvaava alue Pariisin rauhansopimuksessa menetetylle Perkjärven ampuma-alueelle.