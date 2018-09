Unkarin pääministeri Orban esiintyi EU-parlamentissa uhmakkaasti

Unkarin pääministeri Viktor Orban ei tarjonnut neuvotteluvaraa, kun hän vastasi Euroopan parlamentissa syytöksiin oikeusvaltioperiaatteiden ja kansalaisten oikeuksien loukkaamisesta.

Keskustelu Unkarin oikeusvaltiorikkeistä alkoi poikkeuksellisella tavalla, kun pääministeri Orban saapui istuntoon myöhässä. Päätöslauselman esittelijä Judith Sargentini aloitti puheenvuoronsa alusta, kun Orban oli istunut paikalleen salin etuosaan.

Strasbourgissa Ranskassa koolla oleva EU-parlamentti ottaa tänään ja huomenna kantaa siihen, uhkaako Unkarin kehitys EU:n perustavia arvoja ja pitäisikö sitä vastaan aloittaa poikkeuksellinen kurinpitomenettely eli aktivoida artikla 7. Artiklan aktivoiminen voi lopulta johtaa äänioikeuden viemiseen.

Orban torjui parlamentaarikko Sargentinin raportin arvostelun ja sanoi sen loukkaavan Unkaria.

- Te ette tuomitse hallitusta vaan kansakunnan.

EU-maissa on seurattu huolestuneina esimerkiksi sitä, että Unkarin hallitus on ottanut ulkomaista rahoitusta saavat kansalaisjärjestöt erityisseurantaan. Myös Keski-Euroopan yliopiston toiminnan jatkuminen on vaakalaudalla.

Orban ei rönsyilevässä puheenvuorossaan tarttunut yksityiskohtiin.

EPP päättää illalla

Liberaaliryhmä Alden puheenjohtaja Guy Verhofstadt kiisti voimakkaasti Orbanin väitteen, että EU toimisi Unkarin kansaa vastaan. Hän vetosi EPP:hen, jotta puolueen mepit kuuntelisivat omatuntoaan.

- Lopettakaa tämä painajainen tänä iltana ryhmässänne.

Kokoomuksen emopuolue EPP keskustelee tänään illalla, miten se suhtautuu parlamentin päätöslauselmaan, josta äänestetään huomenna. Kokoomusmepit ovat kertoneet kannattavansa kurinpitomenettelyn käynnistämistä.

EPP:n puheenjohtaja Manfred Weber, joka pyrkii myös komission seuraavaksi puheenjohtajaksi, toivoi Unkarilta vastaantuloa. Hän nosti erityisesti esiin huolen Keski-Euroopan yliopistosta, kansalaisjärjestöistä ja tavan, jolla muslimeista maassa pelotellaan.

Vastaavanlainen artikla 7:n -menettely on jo käynnissä Puolaa vastaan, mutta se on edennyt hitaasti.

Päätöslauselmaluonnoksen hyväksyminen vaatii vähintään 376 ääntä ja kaksi kolmasosaa kaikista äänistä.