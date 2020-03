Rikollisjärjestö United Brotherhoodia koskevan laajan rikosvyyhdin käsittelyn piti alkaa tiistaina Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Syytetyt vaativat itse käsittelyn siirtoa suojatakseen terveyttään. Tuomioistuinviraston mukaan kaikki tutkintavankeusjutut yritetään käsitellä koronatilanteesta huolimatta.

Helsinki

Rikollisjärjestö United Brotherhoodin (UB) rikosvyyhdin käsittely alkoi tänään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa ja päättyi heti alkuunsa.

Käräjäoikeus päätti lykätä jutun käsittelyä koronaepidemian takia.

Ilta-Sanomien mukaan paikalla olleet syytetyt vaativat jutun lykkäämistä, sillä osa heistä kuuluu riskiryhmiin. Syyttäjä sen sijaan vastusti käsittelyn lykkäämistä, koska osa syytetyistä on vangittuina.

Käräjäoikeus katsoi, että oikeudenkäyntiin osallistuu eri rooleissa yli 100 henkilöä ja todennäköisyys koronaviruksen leviämiselle oikeudenkäyntiin osallistuvien keskuudessa on huomattava, jos joku osallisista sairastuu.

– Käräjäoikeus on katsonut, että sairastumisten vuoksi on hyvin mahdollista tai jopa todennäköistä, että asian käsittelyä jouduttaisiin lykkäämään useitakin kertoja tai pahimmassa tapauksessa aloittamaan pääkäsittely uudelleen, oikeuden puheenjohtaja, käräjätuomari Antti Vuorenmaa perusteli tiedotteessaan ratkaisua.

– Arviointiin on vaikuttanut myös se, että näin suuressa määrässä oikeudenkäyntiin osallistuvia henkilöitä on hyvin todennäköisesti mukana myös riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä.

Oikeuden on tarkoitus aloittaa jutun käsittely 1. kesäkuuta, koska viranomaisarvioiden mukaan epidemia jatkuu ainakin huhti-toukokuun loppuun saakka. Tarvittaessa oikeus tekee uuden ratkaisun käsittelyn ajankohdasta.

Poikkeuksellinen päätös

Lain mukaan rikosjuttujen, joissa syytetty on tutkintavankeudessa, oikeuskäsittely on aloitettava mahdollisimman nopeasti eli kahden viikon kuluessa haastehakemuksen antamisesta.

Tästä on kuitenkin mahdollisuus poiketa laissa määritellyistä erityisen painavista syistä.

United Brotherhoodin rikosvyyhdissä on kolme vastaajaa vangittuina.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi siis, että yli sadan ihmisen hengen ja terveyden mahdollinen vaarantuminen koronaviruksen takia on riittävän painava syy pitkittää kolmen syytetyn tutkintavankeusaikaa.

Tuomioistuinviraston mukaan tuomioistuimet ovat pyrkineet käsittelemään kaikki ne rikosjutut, joissa syytettyjä on tutkintavankeudessa.

– Tämä UB-juttu on ainoa tällainen minun tiedossani oleva juttu, jota on siirretty. Arvioin, että tällaisia ei voi olla montaa, kertoo ylijohtaja Riku Jaakkola Tuomioistuinvirastosta.

Mitään virallista tilastoa asiasta ei ole tehty.

Jutuilla ei vanhentumisvaaraa

Tuomioistuinvirasto ohjeisti tuomioistuimia jo maaliskuun puolessavälissä, että tarvittaessa ne voivat keskittyä vain tärkeimpien juttujen käsittelyyn.

– Totta kai on ongelmallista, jos tutkintavankeusaika pitenee lykkäysten takia. Jos syytetty on kuitenkin myöntänyt rikokset ja niistä on joka tapauksessa tulossa pitkä vankeusrangaistus, oikeuskäsittelyn siirtyminen ei ole niin ongelmallista, viraston ylijohtaja Riku Jaakkola sanoo.

Esimerkiksi niin kutsutussa katiskajutussa, jossa syyttäjä uskoo ex-jengipomon Janne ”Nacci” Tranbergin ja liikemies Niko Ranta-ahon tuoneen noin 300 kiloa huumeita Suomeen, kaikki vangittuina olevat vastaajat yhtä lukuun ottamatta ovat tunnustaneet syyllisyytensä. Jutun käsittelyä ei ole kuitenkaan siirretty.

Tuomioistuinviraston mukaan rikosjuttujen oikeuskäsittelyn siirtäminen koronaepidemian takia ei aiheuta jutuille vanhentumisvaaraa.

– Pääsääntöisesti rikosjutuissa vanhentumisen katkaisee se, kun haastehakemus annetaan vastaajalle tiedoksi.

– Hyvin vanhoissa eli kymmenien vuosien takaisissa jutuissa vanhentuminen voi tapahtua, jos juttua ei käsitellä tietyn ajan sisällä. Mutta näissäkin vanhenemisajat ovat erittäin pitkät, Jaakkola toteaa.

Lähes 40 syytettyä

Syyttäjä vaatii UB-jutussa jengin 48-vuotiaalle johtajalle Tero Holopaiselle ja 37 muulle jengiläiselle sekä jengin toimintaan kytkeytyneelle henkilölle rangaistusta lukuisista törkeistä rikoksista.

Rikosepäilyt liittyvät rikollisjärjestön Helsingin osaston toimintaan.

Syyttäjä vaatii jutussa rangaistusta muun muassa törkeistä huumausainerikoksista, törkeistä ampuma-aserikoksista, törkeistä kätkemisrikoksista, törkeästä ryöstöstä ja törkeästä pahoinpitelystä.

Juttuvyyhti on osa viranomaisten pyrkimystä lopettaa UB:n toiminta Suomessa.

Krp on määritellyt UB:n Suomen vaarallisimmaksi rikollisjärjestöksi.

Poliisihallitus vaatii jengin lakkauttamista. Lakkauttamisasian käsittelyn oli tarkoitus alkaa oikeudessa huhtikuussa, mutta sen käsittelyä on siirretty koronatilanteen takia.

Juttua korjattu kello 16.50: Alkuperäisessä jutussa väitettiin virheellisesti, että UB:n Tero Holopainen olisi 38-vuotias. Todellisuudessa hän on 48-vuotias.