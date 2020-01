United Brotherhood vaati lakkauttamiskäsittelyn keskeyttämistä, oikeus määräsi jatkumaan – Järjestön on itse osoitettava väite lopettamisestaan todeksi

Toisaalta rikollinen, joka kantaa tunnuksia on helppo havaita.

Vähän niinkuin susi. Susi on pelottava ja vaarallinen, sitä on syytä varoa ja sen voi poliisin

luvalla lopettaa.

Entäpä sitten, kun rikollinen on tavis tai peräti liituraitamies?

On vaikea pelätä omaa perheenjäsentä, ellei ole kohdannut väkivaltaa tai hyväksikäyttöä hänen taholtaan.

Mukava mies tuo naapurin ukko, joo.

Parempi kun olettaa, että kaikki on rikollisia ja etenee tämän peruolettamuksen varassa, eikä luota kehenkään.

Hyvää päivänjatkoa kaikille.