United Brotherhood -rikoksista syytteet 38:lle – huumerikoksia, ampuma-aserikoksia, pahoinpitelyitä, ryöstöjä, rahanpesua ja petoksia

Laajassa United Brotherhood (UB) -jengirikosvyyhdessä on nostettu syytteet 38 henkilölle. Pääsyytetty on jengin johtajaksi epäilty mies. Vangittuna on kolme syytettyä.

Pääsyytettynä on UB:n johtajaksi epäilty mies. Häntä syytetään muun muassa törkeistä huumausainerikoksista, törkeistä ampuma-aserikoksista ja törkeistä kätkemisrikoksista sekä törkeästä rahanpesusta. Syytelistalta löytyvät myös syytteet esimerkiksi törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä ryöstöstä, törkeästä rahanpesusta ja useista petoksista.

Yksi syytekohdista on osallistuminen järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan.

Muiden 37 syytetyn kohdalla syytteet koskevat pääosin törkeitä huumausainerikoksia, tärkeitä ampuma-aserikoksia, ryöstöjä, kiristyksiä sekä törkeää rahanpesua. Kolme syytettyä on vangittuna.

Pääkäsittely alkaa syyttäjien arvion mukaan maaliskuun lopussa ja jatkuu ainakin juhannuksen yli.

Laaja juttukokonaisuus koskee noin kymmenen vuoden ajanjaksolle ulottuvaa rikollista toimintaa, jossa on liikkunut rahaa miljoonia euroja.