Ulkoministeriö ei aio ohjeistaa suurlähetystöjä al-Holin suomalaisista – ”Ei tarvetta erityisohjeisiin”

Al-Holin leiri

Pakolaisleiri koillissyyrialaisessa Al-Holin kaupungissa.

Perustettu vuonna 1991 Persianlahden sodan aikana Irakin rajalle. Sijaitsee aavikon keskellä.

Tarkoitettu noin 40 000 ihmiselle. Kevään aikana täyttyneellä leirillä on tällä hetkellä yli 70 000 ihmistä.

Suurin osa leirillä olevista on Syyriasta, mutta yli 10 000 henkilön joukko on Euroopasta. Yhteensä leirillä on yli 40 eri kansallisuutta.

Leirin asukkaista 90 prosenttia on naisia ja lapsia. Valtaosa lapsista on alle viisivuotiaita.

Punaisella Ristillä on Syyriassa kenttäsairaala, jossa työskentelee myös suomalaisia.

Leirillä olevista suomalaisista liikkuu erilaisia tietoja. Paikalla käyneen Ylen mukaan naisia olisi 11 ja lapsia 33, kun taas kurdihallinnon mukaan luvut ovat 8 ja 25. Kurdihallinnon mukaan kaikki leirillä eivät kuitenkaan halua paljastaa henkilöllisyyttään. Suojelupoliisi on vahvistanut, että leirillä olisi suomalaisia noin 10 naista ja noin 30 lasta.

Viime aikoina leiriltä kansalaisiaan ovat hakeneet mm. Tanska ja Australia.

.