Ulkoministeri Timo Soini sai eduskunnan luottamuksen, pääministeri Sipilä: "Tässä ei äänestetty abortista, tässä äänestettiin Soinin luottamuksesta"

Soinin elämäntyö tuntuu olevan eduskunnan halventaminen. Soini joukkoineen on alusta asti mennyt kohusta kohuun ja selittelystä selittelyyn. Kyllähän eduskunnassa on suhmuroitu ennenkin, mutta Soini on kyllä vetänyt koko laitoksen aivan uudelle tasolle. Sellaista on jälki kun oma etu on kaiken muun edellä.

Nyt hallitus oli panttivankina yksittäisen ministerin luottamuskysymyksessä. Jos kyseessä olisi ollut jonkin oikan puolueen ministeri ja joku muu kuin Soini, niin ministeri olisi vaihdettu ilman äänestystä. Tämä on vaarallinen ennakkotapaus. Ministerit saivat nyt lupalapun ajaa henkilökohtaisia agendojansa entistä härskimmin.