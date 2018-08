Ulkoministeri Soini: Suomella ei ole varaa olla panostamatta Afrikkaan

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) mukaan Afrikan geopoliittinen asema ja mahdollisuudet on vihdoin tunnustettava myös Suomessa. Meidän ei ole enää varaa olla panostamatta Afrikkaan, Soini sanoi puheessaan suurlähettiläspäivillä.

Eurooppaan suuntautuvaan siirtolaisuuteen viitaten Soini tiivisti, että "meidän on valittava joko ihmiset tai tavarat". Nuorisossa on valtava potentiaali, mutta Afrikan nuoret lähtevät liikkeelle, jos heillä ei ole työpaikkoja ja tulevaisuudennäkymiä. Muuttoliike Eurooppaan on saatava hallintaan, eikä siihen Soinin mukaan ole nopeita ratkaisuja.