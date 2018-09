Ulkoministeri Soini sai eduskunnan luottamuksen äänin 100-60 - Soini: Selvä äänestystulos ja suuri luottamuksen osoitus

Tottahan puhut, mutta tämä edustuksellinen demokratia on huonoista vaihtoehdoista se vähiten huono! Toistaalta, itsehän olemme nämä pelleilijät tuonne Arkadianmäelle äänestäneet joten lienee varmaan peiliinkatsomisen paikka itse kullakin? Niin, ja se äänestämättä jättäminen on sitten se kaikkein huonoin vaihtoehto. Se kun johtaa siihen, että parempiosaisten edunvalvonta saa vallan, niinkuin nyt Suomessakin on käynyt!