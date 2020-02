Ulkoministeri poliisikuulusteluihin: Pekka Haaviston toimista konsulipäällikön siirtämiseksi pois tehtävistä suoritetaan esitutkinta

Näyttää siltä että yksikään tänne kirjoittajista ei ole kuunnellut hyvää nauhaa Perustuslakilautakunnan kokoksen annista jonka puheenjohtaja antaa medialle.

Perustuslautakunnan puheenjohtajan kertomus kokouksesta, joka kertoo, että kaikki syytteet on kumottu, mitään muuta ei jäänyt kuin mahdollinen suunniteltu siirto Pasi Tuomisen osalta.

Lukuunottamatta erittäin pientä rajattua osaa Pasi Tuomisen siirrosta toisiin tehtäviin, josta ei saaneet tarpeeksi selvää, oli vaan Haaviston ja Pasi Tuomisen kertomus vastakkain, jotka ovat ristiriidassa.

Ulkoministeriön osuus puuttuu Haaviston esikunnan ja Pasi Tuomisen omien esimiesten kuulustelut puuttuu, joten ne vielä tutkitaan poliisin toimesta, eikä ole enää luonteeltaan isoja asioita.

Huomio kiinnittyy erityisesti Pasi Tuomisen esimiehiin, joiden kanssa ministeri esikuntineen tekee yhteistyötä, Pasi Tuominen on yhden pienen osaston esimies, joita ministeriössä on paljon ja taisi olla jo pitempään jarruttaa lasten pelastamista ainakin vuoden ajan ei mitään tapahtunut, vaikka hänelle kuului järjestää, ilmeisesti syy on poliisin selvityksessä.