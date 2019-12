Ulkoministeri Pekka Haavisto: Minulla ei ole tietoa operaatiosta, jolla suomalaisia tuotaisiin al-Holin leiriltä Suomeen

YLEn uutisoinnin mukaan 'kaikkien halukkaiden' evakuointisuunnitelman on allekirjoittanut poliisiylijohtaja, joka juuri kielsi tietävänsä mitään evakuointisuunnitelmasta. Ministerikään ei tiedä, eikä pääministeri. Silti on suunnitelma ja valmistelut toteutusta vailla. Minkälaisessa banaanitasavallassa me oikeastaan elämme?