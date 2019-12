Ulkoministeri Haaviston toiminnan lainmukaisuus perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi – Valiokunta valmistautuu kokoontumaan perjantaina aamulla

Vaikka Haavisto nauttiikin poliittisesti hallituksen luottamusta, on varmaan osalla kansalaisia olemassa luottamuksen puute. Sen vuoksi on kovastikin tarpeellista, että Haaviston toimien laillisuus tutkitaan. Jos tutkinnan jälkeen todetaan, että Haaviston toimet ovat olleet täysin laillisia, niin sitten pulinat pois. Tätä asiaa on jaahkattu jo ihan riittävästi. Jos taas todetaan laittomuuksia, on Haaviston syytä vetää itse johtopäätökset.