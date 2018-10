Ulkomaiset rekat verolle Suomessa, kotimaiselle raskaalle liikenteelle esitetty tienkäyttövero palautuisi käyttövoimaveron alennuksena

Ei pärjätä sittenkään kun suomalaisten kuskien palkkamenot on suuret verrattuna ulkomaalaisten kuskien palkkaan. Ulkomaalaiset kuskit ajavat 5-6e tuntitaksalla tai kilometri taksalla. Kotimaassa on huolto ja korjaukset paljon paljon kalliimpia kuin ulkomailla tehdyt huoltotyöt. Lisäksi uuden autonhankinta on suomessa todella hinnoiteltu pilviin.