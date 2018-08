Ulkomailta tullut palvelunestohyökkäys kaatoi viranomaisten verkkosivuja

Tietoliikenteen turvallisuudessa on taas otettu askel eteenpäin. Nyt ei pääse turhan takia kirjautumaan viranomaisten sivuille. Ei pääse, vaikka olisi tärkeäkin asia hoidettavana, mutta sehän on sivuseikka, aina on pientä alkukankeutta, päätavoite on saavutettu.