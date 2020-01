Tytti Tuppurainen edustaa Suomea EU:n yleisten asioiden neuvostossa

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen osallistuu tiistaina 28. tammikuuta Brysselissä pidettävään yleisten asioiden neuvostoon.

Ministereille esitellään kokouksen julkisessa osuudessa Kroatian EU-puheenjohtajakauden prioriteetit vuoden 2020 alkupuoliskolla. Ministerit käyvät myös alustavaa keskustelua niin sanotusta Euroopan tulevaisuuskonferenssista.

Komission puheenjohtaja von der Leyenin heinäkuussa 2019 esittämien poliittisten suuntaviivojen mukaan vuonna 2020 käynnistettäisiin kaksivuotinen Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi (Conference on the Future of Europe).

Eurooppa-neuvosto pyysi joulukuussa 2019 neuvoston puheenjohtajavaltio Kroatiaa pyrkimään siihen, että määriteltäisiin neuvoston kanta konferenssin sisältöön, laajuuteen, kokoonpanoon ja toimintatapaan.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia.