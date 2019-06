Miksi noita veronkiristyksiä ei tehdä suurille tuotantolaitoksille ja ylisuurille toimitusjohtajien palkoille. On aivan käsittämätöntä miten esimerkiksi

joku sähköalan johtaja tienaa siitä, että ihmiset maksavat sähkölaskuja. Kuka oikein johtaa ja millä oikeudella ylisuuria palkkoja voidaan maksaa.

Nyt veronmaksajien asiantuntija on huomannut, että 4000 euroa tienaavat maksavat kaikkein eniten veroja, on väärin. Tehkää nyt jotakin ennenkuin kaikki alkavat yritysjohtajiksi ja kukaan ei viitsi puoli ilmaiseksi töitä tehdä ollenkaan.