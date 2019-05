Työryhmä ei pakottaisi rokotuksiin jotta perusoikeudet eivät kärsi – muita keinoja on olemassa

Lapsilisät eivät ole 'kiitos' siitä, että ottaa rokotteita. Älä sotke asioita keskenään.

On myös aika hankala näyttää toteen, että on vaarantanut muiden terveyttä. Varsinkin, kun ne muut vaarantavat itse omaa vastustuskykyään polttamalla, juomalla alkoholia, syömällä prosessoitua ruokaa ja keskimäärin 35 kg sokeria per nuppi per vuosi.