Työryhmä: Biojätteen erilliskeräys pakolliseksi jokaiselle taajamatalolle, pakkauskeräys vähintään viiden asunnon kiinteistöille

No nyt on kyllä kunnon virkamiesajattelua havaittavissa. Jos "digitalisaatiosta johtuva paperin käytön vähentäminen vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista, sillä paperi on perinteisesti kiertänyt erittäin tehokkaasti" on jonkun mielestä huono juttu, niin mitä ihmettä tällä kierrättämisellä tavoitellaan - korkeaa kierrätysprosenttia vai sitä, että jätettä ja hukkaa syntyy mahdollisimman vähän?

Ruotsin parempi kierrätysaste taisi perustua tuontiroskan polttamiseen jätelaitoksissa. Varmaan näkyy samat roskat lähdemaassakin kierrätettynä. Voiko näihin tilastoihin luottaa ollenkaan?

Nyt jotain rotia ja tavoitteet oikein: pienin jätteen määrä / asukas tai yritys on parempi, mahdollisimman pieni ympäristöhaitta paras.