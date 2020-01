Työoikeuden professori pitää ay-jäsenmaksujen perimisen lopettamista kiellettynä toimenpiteenä – kehottaa Ammattiliitto Prota viemään asian työtuomioistuimeen

Tavoitteletko siis sosialismia, jonka parlamentaarinen kannatus tällä hetkellä on tosin melko ohutta? Sinulla on jotenkin sellainen kuva, että yritykset eivät maksa veroja vaan hyötyvät koko ajan valtion anteliaisuudesta. Et kai tosissasi usko siihen, että jotkut tahot antaisivat yrityksille pahassa tarkoituksessa ja duunareita vahingoittaen ylimääräisiä etuja? Jos yritysten toimintaympäristöä huononnetaan merkittävästi, yritykset katoavat, niitä ei enää ole, ja Suomelle käy jotakuinkin sama kuin Venezuelalle.