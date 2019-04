Työnantajien "vauvarahaa" jäänyt hakematta kymmenien miljoonien eurojen arvosta – syyksi epäillään tiedonpuutetta

2 500 euroa äidin työnantajalle

Perhevapaakorvaus on 2 500 euron kertakorvaus, jota työnantaja voi hakea, kun työntekijä jää palkalliselle äitiysvapaalle.

Edellytyksenä on, että työntekijällä on vähintään vuoden mittainen työsopimus, joka on kestänyt ainakin 3 kuukautta ennen äitiysvapaata.

Lisäksi työntekijän työajan on täytynyt olla vähintään 80 prosenttia alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta.

Korvausta on maksettu huhtikuun 2017 alusta lähtien.

Perhevapaakorvauksen ensimmäisenä kokonaisena vuotena 2018 sitä maksettiin vain 17 500 äidille.

Hallitus arvioi, että vuositasolla etuuden piirissä olisi noin 30 000 äitiä.

Korvaus rahoitetaan Kelan sairausvakuutuksen työtulovakuutuksesta.

Kela muistuttaa, että perhevapaakorvausta voi hakea takautuvasti vielä kuusi kuukautta työntekijän äitiysloman päättymisen jälkeen.