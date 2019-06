Työministeri Timo Harakka tarjoaa lempiveroaan vaihtoehdoksi, jos julkista taloutta tarvitsee vaalikauden lopulla tasapainottaa

Ihan pari päivää sitten nippu jenkkimiljardöörejä esitti ehdotuksen, verottakaa meitä!

Kuulosti kornilta mutta niin vain on meilläkin näemmä että rikkaiden verotus on löyhää, heillä olisi varaa maksaa eivätkä siitä köyhtyisi. Onko meillä taviksilla osinkotulojen lähdeverottomuutta, miten paljon meillä on sijoituksista pääomatuloja? Miten meillä on mahdollisuuksia verosuunnitteluun jolla säästää vaikka kymmeniä tai satoja tuhansia tai miljoonan joka vuosi? Ja niin edelleen. Tämä hallitus vaikuttaa hyvältä mutta meillähän varakkaimmat vaativat vain helpotuksia ja niinhän on tehty.

Miksei tätä hallitusta keksitty aiemmin? Ja erityisesti on huomattava että persut eivät kuulu hallitukseen, ei se mikään ihmepuolue olekaan vaikka moni harhautunut niin luulikin. Aktiivimallikin jatkuisi mutta kiristettynä, luulisin, sillä vastikkeettomat etuudet ovat huono juttu (työttömyyskorvaus).

Toivotaan talouskasvun toteutuvan ettei menisi persiilleen koko hyvä hallitusohjelma, tuohon kasvuun ja työllisyystavoitteeseen näyttää kaikki nojaavan...