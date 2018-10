Ammattiyhdistysliikettä tarvitaan mutta nyt on tulevat vaalit sotkeutunut ammattiliittoasioihin.

Suomessa on demokraattisesti valittu eduskunta joka säätää lait eikä niiden säätäminen ay-liikkeille kuulu.

Ei eduskuntakaan ole määrämässä kuinka paljon erilaisia virkistysrahoja jäsenten maksamilla rahoilla ay-liikkeiden johtoporras saa käyttää.

Ammattiyhdistyliikkelle olisi hyödyllistäkin tekemistä vaikka lakkojen avulla kuten saada nämä terveysalan ja kaupan alan nolla-muutamatuntisopimukset kuriin. Niistäkin on työehtosopimuksissa sovittukin että uusia työntekijöitä ei palkata ennenkuin on tarjottu lisätunteja jo palkatuille joilla ei ole täysiä tunteja mutta tätähän ei noudateta missään.