Työmarkkinoiden konkarinelikolta odotetaan nyt ihmettä – Postin tehtävien hoidosta tarvitaan myös pitemmän jakson peruslinjaus

Postilakon umpisolmua avataan nyt työmarkkinoita tuntevan raskaan sarjan konkarinelikon voimin.

Lupauksia ratkaisusta antaa se, että pyyntö tuli yhteisenä kiistan kummaltakin osapuolelta

Yli puolitoista viikkoa jatkuneessa postilakossa avattiin torstaina reitti, jota kautta yritetään ulos sopimusneuvottelujen umpikujasta. Areenalle astuvalta nelikolta eli Jukka Ahtelalta, Lauri Ihalaiselta, Lasse Laatuselta ja Ann Seliniltä ei puutu kokemusta kiperien sopimuskiistojen ratkaisusta. Kiperästä ja jopa katkerasta kiistasta on nyt kysymys.

Se, milloin jonkinlainen ratkaisuehdotus saadaan, on auki. Kiistan osapuolten, hallituksen ja kansalaisten sekä yritysten toive on, että pian. Kiista on äitynyt yli äyräidensä.

Apuun hälytetystä nelikosta Ahtelalla ja Laatusella on tausta työnantajien leiristä, Ihalaisella ja Selinillä taas työntekijäpuolelta. Ahtela ja Laatunen ovat tehneet pitkät urat Elinkeinoelämän keskusliitossa. Ihalainen muistetaan ennen muuta SAK:n entisenä puheenjohtajana ja Selin Palvelualojen ammattiliitto PAMin entisenä puheenjohtajana.

Merkillepantavaa on, että nelikon jäsenet tunnetaan enemmän kyvyistä harkittujen kompromissien tekoon kuin kapeakatseisesta oman leirin etujen vartioinnista.

Joka tapauksessa nelikon edessä on sama tiukka solmu, jota postilaisten Pau ja Posti Oy:tä edustava työnantajajärjestö Palta eivät kyenneet avaamaan edes valtakunnansovittelijan avulla.

Toiveita herättävää on se, pyynnön konkarinelikolle esittivät kiistan osapuolet yhdessä. Yhteinen pyyntö myös velvoittaa osapuolet ottamaan vakavasti nelikolta saatavan ratkaisuehdotuksen.

Erimielisyyksien ytimessä on poikkeuksellisen vaikea kiistanaihe, Postia aiemmin palvelleiden noin 700 pakettilajittelijan työehtosopimuksen vaihto. Kyse on työntekijöiden alentuvien tulojen lisäksi työmarkkinoiden yleisistä toimintamalleista ja näiden päälle ammattiliittojen reviirikamppailusta.

Neuvottelupöydässä istuva Palvelualan työnantajat eli Palta on katsonut, ettei sillä edes ole mahdollisuuksia neuvotella pakettilajittelijoiden työehdoista, koska lajittelijat kuuluvat tätä nykyä toiseen työnantajaliittoon.

Vaikeusastetta ei vähennä se, että kun kyse on valtionyhtiöstä, jupakkaan sotkeutuu iso annos yleispolitiikkaa. Kovimmissa ristipaineissa on kannatusluisussa oleva pääministeripuolue SDP.

Postin lakkolaisia on tällä hetkellä noin 9 000. Lakko ja siihen liittyvät tukitoimet aiheuttavat jo nyt merkittävää kiusaa kansalaisille ja taloudellisia menetyksiä yrityksille.

Ilmassa on ollut uhka tukitoimien voimakkaasta laajenemisesta ensi maanantaina.

Ratkaisun saavuttamista ei ole helpottanut se, että valtion omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Sirpa Paateron (sd.) toiminta ja kommentit asiassa ovat olleet poukkoilevia ja ristiriitaisia. Torstaiaamuna Paateron puheista saattoi päätellä, ettei häntä ollut informoitu pakettilajittelijoiden siirrosta uuteen sopimukseen, mutta jo paria tuntia myöhemmin hän kuitenkin kertoi, että olikin toisin.

Perusfakta taustalla on koko ajan se, että Posti ei voi vain seurata katseella toimintaympäristönsä muutoksia. Jokin iso ratkaisu on tehtävä siitä, mitä Posti hoitaa markkinaehtoisesti, mitä ehkä valtion tuen turvin. Konkarinelikolta kuitenkin odotetaan nyt ratkaisua, jopa laukaisee suman mielellään muutamassa päivässä – siis lähes ihmettä.