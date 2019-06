Työmarkkinajärjestöt ehdottavat uudistuksia eläkejärjestelmään: Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden ikärajaan muutos, leskeneläke määräaikaiseksi

Nyt on asiaa. Näinä tasa-arvon ja sosiaalitukien aikoina leskeneläkkeet ovat jäänne menneiltä ajoilta. On aika uudistua. Toinen epäkohta on lapsilisien epätasa-arvoinen jako. Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia ja lisäksi ensimmäisten lasten kustannukset suuremmat perheelle kuin seuraavien, mutta lapsilisät kasvavat päin vastoin ilmeisesti poliittisista syistä.