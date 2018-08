Työantajat varautuivat heikosti pitkään hellejaksoon – ilmastointilaitteissa paljon vikoja, keittiöissä ollut tosi kuumaa

Tyypillinen yhteydenotto työsuojeluun on ollut perustavanlaatuinen: työpaikalla on kuuma ja tuntuu että ei jaksa. Erityisesti on otettu yhteyttä keittiötöistä, sillä keittiöissä on ollut todella kuuma. Myös sote-alan töistä on otettu yhteyttä.

Osa työnantajista varautui heikosti pitkään hellejaksoon, katsoo työnantajien velvollisuuksia valvova Aluehallintovirasto.

– Kyllä sellainen näkemys on, että työnantajat ovat varsin heikosti valmistautuneet hellejaksoihin. Ei ollut minkäänlaista suunnitelmaa, työsuojelutarkastaja Marja Tereska Aluehallintovirastosta kommentoi Lännen Medialle.

Työsuojeluviranomaisen puhelinpalveluun on tullut tänä kesänä runsaasti yhteydenottoja korkeista lämpötiloista. Yhteydenottoja on tullut kaikilta toimialoilta.

– Tyypillinen yhteydenotto on ollut perustavanlaatuinen: työpaikalla on kuuma ja tuntuu että ei jaksa. Erityisesti on otettu yhteyttä keittiötöistä, sillä keittiöissä on ollut todella kuuma. Myös sote-alan töistä on otettu yhteyttä.

Kun työpaikan lämpötila nousee, työantajan pitää aivan ensin varmistaa, että olemassa oleva ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmä on toimintakuntoinen.

– Yllättävän paljon on tullut tietoon niitä tapauksia, että ilmastointilaitteessa on yksinkertaisesti jokin vika. Sitä ei ole tajuttu korjata ja tilanne on jo päällä.

Ensisijainen ratkaisu on tekninen

Työntekijän työolosuhteet pitää olla sellaiset, että terveys ei vaarannu. Hyvin kuumassa ilmassa raskaan, fyysisen työn tekeminen vaarantaa terveyttä.

Marja Tereskan mukaan ensisijainen ratkaisu on tekninen, eli että työpaikalla on esimerkiksi ilmastointi tai jäähdyttävä sisäilman tulo.

– Aina tämä ei ole nopeasti mahdollinen, niin sitten täytyy järjestää olosuhteet muuten turvallisiksi. Maalaisjärjen käyttö on sallittua.

– Jokaisen työntekijänkin on seurattava omaa jaksamista ja pyrkiä esimerkiksi ruokavaliolla, tauottamisella ja pukeutumisella vaikuttamaan, että jaksaa työssä. Kuumassa työskentely tekee ärtyneeksi, ja ihmisen tarkkaavaisuus herpaantuu.

Tereska muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia työn turvallisuudesta helteiden aikana. Hän suosittelee sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajia tutustumaan THL:n verkkopalveluissa hyviin ohjeisiin.

Pitkä hellejakso täytyy huomioida työpaikan vaarojen arvioinnissa

Valvova viranomainen Aluehallintovirasto muistuttaa, että työnantajan täytyy varautua hellejaksoon ennalta.

– Mahdollisuus, että kesällä on pitkä hellejakso, täytyy huomioida työpaikan vaarojen arvioinnissa. Jo työturvallisuuslaki velvoittaa, että jokaisessa työssä on selvitettävä ja tunnistettava työhön liittyvät vaarat ja arvioitava niiden terveydelliset merkitykset. Tämä koskee myös työolosuhteita, Marja Tereska painottaa.

Työpaikalla kannattaakin nyt hyödyntää sitä tietoa, mitä tältä kesältä on saatavissa.

– Mitkä ovat ne työpaikan tilat, joissa lämpötila nousee korkeimmaksi ja mitkä ovat olleet suurimmat ongelmat tänä kesänä ja mitä ratkaisuja niihin on helteiden aikana haettu. Pitää tehdä hellekauden analyysi, jonka perusteella ryhtyä varautumaan seuraavaa kesää varten.

Yllättävän vähän yhteydenottoja kuntien terveystarkastajille

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen perusteella on päivänselvää, että sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistönomistajat eivät voi välttää käsittelemästä hellettä.

Asetuksen mukaan sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja palvelutaloissa toimiin on ryhdyttävä, jos lämpötila nousee plus 30:a astetta korkeammaksi.

– Lainsäädäntö velvoittaa, että rakennuksen omistaja vastaa haitan poistamisesta, kun kyse on ilmanvaihtojärjestelmästä, Marja Tereska huomauttaa.

Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat hoitolaitoksia asiakkaiden eli muun muassa vanhusten kannalta. Ne ovat Lännen Median selvityksen mukaan saaneet yllättävän vähän yhteydenottoja helteen vaikutuksista.

Tampereen ja Turun kaupungilta kerrotaan Lännen Medialle, että yhteydenottoja ei ole tullut.

– Yllättävän vähän yhteydenottoja, kommentoi Turun ympäristöterveyspäällikkö Olli Sjövall.

Tampereen terveydensuojelun esimies Tuula Sillanpää kertoo, että yhteydenottoja ei ole tullut. Myös Rovaniemellä on ollut hiljaista.

– Olemme ihmetelleet, kun hoitolaitoksista ei ole otettu yhteyttä, terveystarkastaja Pälvi Palojärvi Rovaniemen kaupungilta toteaa.

– Vastaisuudessa hoitolaitosten valvonta hellejaksojen aikana on tarpeen. Olemme jo keskustelleet asiasta, Palojärvi jatkaa.

Uusi valvonta tarkoittaa jalkautumista laitoksiin valvomaan lämpötilojen vaikutuksia. Terveystarkastajat tekevät kyllä tarkastuskäyntejä hoitolaitoksiin, mutta usean vuoden välein.