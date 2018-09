Työ ja köyhät eduskunnan budjettiväännön keskiössä – budjettia kuvaillaan niin vastuulliseksi kuin näköalattomaksi

Oppositio syyttää hallitusta pienituloisten kurittamisesta ja hallitus kiistää niin tehneensä.

Helsinki

Eduskunta aloitti tiistaina ensi vuoden budjetin lähetekeskustelun hieman kuumentuneessa ilmapiirissä. Itse budjettiesityksessä ei suurta draamaa ole hallituskauden alun leikkauksiin verrattuna, mutta tulevat huhtikuun eduskuntavaalit olivat läsnä monessa puheenvuorossa.

Oppositio kaivoi syntejä koko hallituskauden ajalta ja hallitus puolestaan ansioitaan. Koulutusleikkaukset olivat yhä pinnalla, vaikka hallitukselta on ensi vuodelle tulossa siihen hieman lisärahoitusta.

– Tämä on hukattujen mahdollisuuksien hallitus. Olisitte voineet tukea koulutusta, mutta olette leikanneet niin varhaiskasvatuksesta kuin korkeakouluiltakin. Nyt annatte laastarin avohaavaan. Jos leikkaa 100 euroa ja palauttaa tästä 10 euroa takaisin, se ei ole panostus, vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar painotti.

Sekä Sdp että Vasemmistoliitto moittivat hallituksen budjetointia siitä, että se olisi kaudellaan heikentänyt pienituloisten asemaa suurituloisten kustannuksella. Oppositioryhmät myönsivät sen, että ensi vuodelle on tulossa pieni helpotuksia veronkevennyksillä, muttei heidän mielestään riittävästi.

– Samalla kun hallitus on heikentänyt eläkeläisten, opiskelijoiden ja työttömien toimeentuloa, kasvattanut eriarvoisuutta ja leikannut rajusti koulutuksesta ja osaamisesta, on se myös käyttänyt yli puolitoista miljardia euroa hyvätuloisia suosiviin verokevennyksiin, Vasemmistoliiton Li Andersson sanoi.

– Hallituksen budjettiesitys on näköalaton. Siitä puuttuu tulevaisuus. Sekä koulutuksesta että pienituloisilta on leikattu.. Sdp esittää valmistelua siitä, miten työpaikat ja työttömät kohtaisivat sekä tiivistä ja laajapohjaista verouudistusta, Sdp:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä puhui.

"Eniten hyötyneet pieni- ja keskituloiset"

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kiisti opposition monet syytökset ja hekutti budjetin olevan vastuullinen.

– Väite, että tämän hallituksen veropolitiikka olisi suosinut suurituloisia, on väärä. Veropolitiikasta ovat eniten hyötyneet pieni- ja keskituloiset palkansaajat. Työn verotusta on kevennetty yhteensä 1,4 miljardilla eurolla, Orpo sanoi.

Orpo paheksui opposition moitteita siitä, että opposition ratkaisut olisivat voineet johtaa suurempaan velkaantumiseen. Hallituksen riveistä myös muistutettiin moneen otteeseen hyvästä työllisyyskehityksestä. Orpon mukaan kolmen vuoden aikana yli 110 000 ihmistä on saanut työpaikan.

– Arvoisa Sdp, minulla on teille hyviä uutisia. Maailma ei ole niin synkkä kuin puhutte, Orpo vastasi saamaansa kritiikkiin.

– Kuulemme nyt tuohtunutta tuhinaa vasemmalta. Puhuminen on kuitenkin helppoa, Sinisen tulevaisuuden Simon Elo säesti.

Hallituspuolueistakin tosin myönnettiin, että aiempina vuosina on jouduttu ikäviä leikkauksia tekemään.

– Suomemme nostaminen suosta on ollut välillä ikävää työtä. Siinä on jouduttu ottamaan heiltäkin, joilla jo valmiiksi on vähän, keskustan Markus Lohi pohti.

Oppositiolla monia huolia

Oppositioryhmistä Perussuomalaiset penäsivät hallitukselta muun muassa polttoaineveron alentamista, veroetua suomalaisia työpaikkoja luoville yrityksille sekä tavallisen duunarin ja eläkeläisen verotuksen keventämistä entisestään. Lisäksi turvapaikanhakijoista aiheutuvia kustannuksia pitäisi Perussuomalaisten mielestä vähentää ja pakkopalautuksia tehostaa.

Kristillisdemokraatit moitti hallitusta vanhustenhoidon unohtamisesta.

– Ikäihmiset eivät saa tällä hetkellä niitä palveluita, jotka heille kuuluvat ja kotihoidon henkilöstö uupuu liian suuren työkuorman alle, Sari Essayah (kd.) harmitteli.

Valtiovarainministeri Orpo vastaisi kuntien pystyvän vastaamaan vanhusten hoidon ongelmiin, kun kuntien talous on myös vahvistunut.

Rkp harmitteli koulutusleikkauksista sekä vaati toimia lisäksi työhyvinvoinnin lisäämiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen.

Kansanedustaja Paavo Väyrynen varoitteli uuden eurokriisin tulevan ja euroalueen hajoavan.

Budjettikeskustelu jatkuu eduskunnassa koko loppuviikon.