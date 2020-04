Tuulilasi: Isoja talvirengastestejä voittaneesta Continentalin uutuusrenkaasta irtoavat nastat – Tuotanto pysäytetään, asiakkaille annettu uusia renkaita

Saksalaisen rengasjätti Continentalin uusien, niin sanotuilla kuminastoilla varustettujen talvirenkaiden tuotanto pysäytetään, koska osassa renkaista on todettu liian runsasta nastojen irtoamista.

Kyse on muun muassa Tuulilasi-lehden ja ruotsalaisen autolehden talvirengastestit voittaneesta IceContact 3 ContiFlexStud-renkaasta.

Continentalin Ice Contact 3 -kuminastarenkaista on irronnut epätavanomaisen paljon nastoja, ja tuotanto lopetetaan toistaiseksi. KUVA: Kuvakaappaus

Renkaissa on uudenlainen kumirungolla varustettu nasta, jonka on kehittänyt Continentalin omistama suomalainen Tikka Spikes. Ideana on ollut parantaa renkaan ajettavuutta ja vähentää teiden kulumista.

Ongelmista kertoivat ensin Tuulilasi-lehti sekä Iltalehti.

Iltalehden mukaan ongelmat näyttävät korostuneen lumettomilla teillä eteläisessä Suomessa.

– Olemme omissa tutkimuksissammekin huomanneet suurempia nastojen irtoamisprosentteja kuin mihin on totuttu, kertoo Continental Rengas Oy:n markkinointipäällikkö Marko Pursiainen lehdelle.

Pursiaisen mukaan ongelmat johtuvat tuotannon laadun epätasaisuudesta.

Pohjoisen lumisissa oloissa ongelmia ei ole niinkään raportoitu. Pursiainen myös korostaa, että suurimmassa osassa renkaista ei ole ollut ongelmia.

Pursiaisen mukaan jälleenmyyjä tarkistaa renkaat renkaanvaihdon yhteydessä. Mikäli huomataan, että renkaista on irronnut nastoja, ne korvataan asiakkaalle uusilla renkailla tai muilla tavoin.

Renkaita pyritään Continentalin mukaan nyt kehittämään ongelmien ratkaisemiseksi "parin vuoden sisällä."

Tuulilasin päätoimittaja Olli Koivusalo toteaa lehdessään olevansa harmistunut tilanteesta. Lehden mukaan nyt "moni testivoittajan hankkinut onkin saanut huippurenkaan sijaan sutta ja sekundaa". Koivusalon mukaan rengas ei näytä kestävän normaalia ajoa.