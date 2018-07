Tutkimus: Maakuntavaaleissa puolueen sote-kannalla äänestäjälle enemmän merkitystä kuin oman ryhmän etujen ajamisella

Puolueen toiminta koko maassa sekä puolueen aatteellinen linja vaikuttavat eniten äänestäjien ratkaisuihin maakuntavaaleissa, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Kyselyyn vastanneista 67 prosenttia uskoo niiden vaikuttavan ratkaisevasti äänestyspäätökseen.

Näitä vähemmän, mutta silti huomattavasti äänestäjille merkitsevät esimerkiksi puolueen linja maakunnan päätöksenteossa (59 prosenttia) ja puolueen kanta sote- ja maakuntauudistuksessa (56 prosenttia).

Se, että puolue ajaa oman sosiaaliryhmänsä etuja on tärkeää 52 prosentin mielestä. Myös sillä on merkitystä, että puolue on asettanut ehdokkaita äänestäjän kotikunnasta (51 prosenttia).

Halu kannustaa uusia kasvoja päättäjiksi saa vastauksissa enemmän painoarvoa kuin kokeneiden konkareiden tukeminen. Uutta kasvoa äänestäisi 32 prosenttia vastaajista, kun taas kokeneelle henkilölle äänensä antaisi 19 prosenttia vastaajista.

Hallituksen tavoitteena on, että maakuntavaalit voitaisiin pitää ensi vuoden toukokuussa. Se edellyttäisi, että sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait saataisiin hyväksyttyä eduskunnassa marras-joulukuussa.

Kantar TNS:n toteuttamiin haastatteluihin vastasi 1 004 äänioikeutettua eri puolilta Suomea Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.