Tutkimus: Jo yksi drinkki päivässä lisää aivoinfarktin mahdollisuutta

Tutkijoiden mukaan vähäinenkin alkoholin juominen voi olla haitaksi terveydelle.

Vähäisenkin alkoholin kulutuksen on todettu lisäävän verenpainetta ja mahdollisuuksia saada aivoinfarkti, kertoo The Lancet -lehdessä julkaistu tutkimus. Tutkimus kumoaa näin aiemmat tulokset, joiden mukaan drinkki tai pari päivässä olisi hyväksi terveydelle.

Tutkimuksesta kertoo BBC. Siinä britannialaiset ja kiinalaiset tutkijat seurasivat puolen miljoonan kiinalaisen alkoholin kulutusta ja sairauksia 10 vuoden ajan.

Heidän mukaansa tutkimustulokset pätevät myös muualla ja ne ovat tähän mennessä paras todiste alkoholin suorista vaikutuksista. Asiantuntijoiden mukaan ihmisten tulisi rajoittaa alkoholin kulutustaan.

Tähänkin mennessä on ollut tiedossa, että raskas ryyppääminen on haitallista terveydelle ja se lisää muun muassa aivoinfarktin mahdollisuutta. Joidenkin tutkimusten mukaan vähäinen alkoholin käyttö on terveellistä, toisten tutkimusten mukaan turvallista rajaa alkoholin kulutukselle ei ole olemassa.

Tutkijat havaitsivat, että yksi tai kaksi drinkkiä päivässä lisäsivät aivoinfarktin mahdollisuutta 10–15 prosenttia. Neljä drinkkiä päivässä lisäsivät tätä riskiä 35 prosenttia. Drinkiksi luettiin joko pieni lasi viiniä, pullo olutta tai yksi annos viinaa.

Tutkimuksessa ei havaittu todisteita siitä, että kevyt alkoholin kulutus vähentäisi aivoinfarktin mahdollisuutta.

Alkoholin vaikutuksesta sydänkohtauksen riskiin tutkijat eivät löytäneet selviä todisteita.

Kiinalaisilla poikkeavat geenit

Tutkimus tehtiin Kiinassa siksi, että monilla kiinalaisilla on geenit, jotka estävät heitä juomasta alkoholia, sillä se saa heidät voimaan pahoin. Tämän vuoksi Kiinassa joka kolmas mies ei juo lainkaan alkoholia, ja naisista vain harva juo sitä.

Tämän vuoksi tutkijat pystyivät vertailemaan alkoholin juojien ja täysraittiiden terveyttä tarkemmin kuin aiemmissa tutkimuksissa.

Länsimaisilla ihmisillä ei ole tällaista geeniä, joten vastaavanlaista tutkimusta ei voitaisi tehdä täällä.

Tutkimusta kommentoineen Cambridgen yliopiston tohtorin Stephen Burgessin mukaan tutkimus antaa vahvan viestin siitä, että alkoholin kevyestä juomisesta ei ole hyötyä sydämelle ja verisuonille ja että vähäinenkin juominen lisää aivoinfarktin mahdollisuutta.

– Jos ihmiset valitsevat juomisen, heidän tulisi rajoittaa alkoholin kulutustaan, hän sanoi BBC:lle.