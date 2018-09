Tutkimus: Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemalla voi olla yhteys

Ilmansaasteet voivat vaikuttaa vauvojen kätkytkuolemiin, kertoo tuore Oulun yliopiston ja Birminghamin yliopiston yhteinen tutkimus. Tutkimuksen mukaan kätkytkuoleman riski oli noin 15 prosenttia korkeampi saasteisimpina päivinä kuin vähiten saasteisina.

Kätkytkuolema tarkoittaa terveen vauvan selittämätöntä kuolemaa unen aikana.

Tutkimuksen mukaan tietyillä pienhiukkasilla ja niin sanotulla typpidioksidilla olisi yhteys kätkytkuolemiin.

- Näitä hiukkasia löytyy esimerkiksi liikenteestä ja fossiilisista polttoaineista. Sen sijaan ilman otsonipitoisuuksilla ei ollut yhteyttä kätkytkuolemiin, sanoo kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola Oulun yliopistosta.

Tutkimuksen aineisto koostui 200 kätkytkuolematapauksesta kymmenen vuoden ajalta. Se kerättiin Englannista Länsi-Midlandsin alueelta, jossa ilmansaastepitoisuudet ovat Jaakkolan mukaan samat tai hieman korkeammat kuin Suomessa pääkaupunkiseudulla.

- Tarkoitus on lähivuosina tehdä samankaltainen tutkimus myös suomalaisella aineistolla, Jaakkola sanoo.

Tutkijat arvioivat, että nyt saadut tulokset sopivat aiempiin tutkimuksiin, joiden mukaan niin ikään palamistuotteita sisältävä tupakansavu voi liittyä kätkytkuolemaan. Lisäksi kaupungeissa on todettu enemmän kätkytkuolemia kuin maaseudulla.

Kätkytkuolema liittyy hengityksen säätelyyn

Nuorisopsykiatrian ja lastenneurologian erikoislääkärin Pertti Rintahaan mukaan kätkytkuoleman syy on yhä epäselvä, mutta se liittyy jollain tavalla hengittämiseen ja sen säätelyyn. On viitteitä, että kätkytkuoleman kokenut lapsi on jossain vaiheessa raskautta tai lyhyen elämänsä aikana altistunut tekijöille, joihin liittyy hapen saannin heikkous.

- Lisäksi on jokin tuntematon laukaiseva tekijä, Mehiläisessä työskentelevä Rintahaka kertoo.

Professori Jaakkolan mukaan maaseudulla asuva lapsi on periaatteessa paremmassa suojassa kätkytkuolemalta kuin kaupungissa asuva. Tutkijat eivät kuitenkaan suosittelisi lapsiperheiden muuttoa maalle pelkästään puhtaamman ilman vuoksi, sillä monelle muutto tietäisi työ- ja päiväkotimatkan pitenemistä ja niiden taittamista autolla.

- Se lisäisi ilmansaasteita ja pakokaasulle altistumista, Jaakkola sanoo.

Kätkytkuolemat ovat Suomessa onneksi joka tapauksessa harvinaisia, asui maalla tai kaupungissa. Toissa vuonna niitä tapahtui kahdeksan.