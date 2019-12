Tutkimus: asuinpaikkaa vaihtaneet työttömät työllistyvät todennäköisemmin uudelleen

Totta. Suomi on fatalistinen "joko tai" yhteiskunta. Joko olet "in kaikkeen" tai "out kaikesta". Työttömät ovat Suomessa aina "out kaikesta", pysyvästi.

Eli kun työt loppuu niin ne todella loppuu siihen. Työttömyys on lopullista tai sitten korkeakoulutetusta filosofian priimusmaisterista yritetään puolipakolla tehdä "IKH:n sekatavarakaupan myyjä". Ei tällaisessa korkeakouluttautumisessa ja sitä kautta markkinatalouden toimintalogiikassa ole mitään järkeä.

Ikinä et siis pääse takaisin järkeviin töihin, ja varsinkin jos olet keski-iän ylittänyt työtön.