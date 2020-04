Tutkimus alkaa: Kuka kommentoi verkkouutisia? Kerro tutkijoille, mitä ja miten kommentoit

Tampereen yliopistossa on alkamassa verkkouutisten kommentointiin liittyvä kyselytutkimus.



– Aikaisempien tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että uutisia kommentoivien käyttäjien ryhmä on varsin heterogeeninen ja yksittäisen käyttäjän toiminta voi vaihdella erilaisilla alustoilla ja erilaisiin aiheisiin liittyen, kertoo tutkija Veera Kangaspunta.



– Kommentoivia käyttäjiä on tutkittu Suomessa varsin vähän. Nykytilanteessa olisikin tärkeää selvittää, millaisia kommentoijia meillä oikeastaan on ja miten eri tavoin he suhtautuvat kommentointiin ja uutissisältöihin.



Kysely on avoinna 30.6. asti. Kysely on luottamuksellinen, eikä vastaajien henkilöllisyyttä voi selvittää.



Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (Jokes) rahoittaman tutkimuksen työnimike on Verkkouutisten kommentoijien motiivit. Kyselytutkimus verkkouutisia kommentoivien käyttäjien toiminnan tavoitteista, motiiveista ja toiminnalle annetuista merkityksistä.