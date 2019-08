Tutkijat: Nuorten oivallukset pitäisi saada hyödyntämään meitä kaikkia

"Monelle henkilökohtaisten vaikeuksien kanssa painivalle nuorelle hyppy suoraan palkkatyöhön on yksinkertaisesti liian raju. He kenties tarvitsevat tutun yhteisön tukea ja ohjausta pitempään."

Peruskoulusta joko lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Sitten palkkatöihin. Siellä on muitakin palkkatöissä. Heistä tulee heti muutamassa viikossa "tuttu yhteisö", joka antaa tukea ja ohjausta. Töissä perehdytetään ja ohjataan siihen asti kunnes se sujuu itsenäisesti. Mikä tässä on niin vaikea? Olemmeko kasvattaneet pullamössösukupolven, joka pelkää elämää?