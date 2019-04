Tutkija: Muistisairauden oireita saatetaan hoitaa opioideilla ja psyykenlääkkeillä – vahvojen kipulääkkeiden käyttö lisääntynyt rajusti pitkäaikaishoidossa

Vanhainkodeissa ja palveluasumisessa asuu yhä huonokuntoisempia vanhuksia, joista monella on muistisairaus. Tutkijan arvion mukaan muistisairauden neuropsykiatrisia oireita saatetaan yrittää hoitaa kipu- ja psyykenlääkkeillä.

Laajan Helsingissä tehdyn tutkimuksen mukaan opioidikipulääkkeiden käyttö lähes kolminkertaistui vanhain- ja palvelukodeissa vuosina 2003–2017.

Sen sijaan psyykenlääkkeitä määrättiin erityisesti vanhainkodeissa aiempaa vähemmän. Tutkimusta tehnyt yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri Hanna-Maria Roitto pitää kuitenkin psyykenlääkkeiden käyttömääriä yhä korkeina.

– Kun mukaan lasketaan opioidien käytön kasvu, keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä käytetään yhä paljon.

Muistisairauksien neuropsykiatriset oireet ovat yleisiä. Niitä ovat esimerkiksi ärtyneisyys, levottomuus, ahdistuneisuus, apatia sekä unen ja syömisen häiriöt. Oireiden ensisijainen hoito on lääkkeetöntä, mutta tämä ei aina toteudu.

– Opioideja ja psyykenlääkkeitä olisi hyvä pyrkiä välttämään, mutta ei elämänlaadun kustannuksella. Muistisairaan kipua tulee myös hoitaa hyvin. Pitäisi aina kuitenkin punnita, mikä on kunkin lääkkeen hyöty- ja haittasuhde potilaalle.

Psyykenlääkkeiden käyttö väheni vanhainkodeissa

Opioidien ja psyykenlääkkeiden käyttö on pitkäaikaishoidossa yleistä, vaikka niillä on haittavaikutuksensa. Lääkkeet voivat lisätä esimerkiksi kaatumisia ja kognitiivisia ongelmia.

Helsingin yliopisto selvitti pitkäaikaishoidon potilaiden lääkitystä vuosina 2003–2017. Tarkastelukertoja oli kolme.

Toissa vuonna opioideja käytti säännöllisesti vajaa kolmannes vanhainkotien asukkaista ja runsas viidennes palvelukotien asukkaista. Luvut olivat melkein kolminkertaistuneet tarkastelujaksolla. Psyykenlääkkeitä käytti runsaat 60 prosenttia. Vanhainkodeissa psyykenlääkkeiden käyttö oli vähentynyt, sillä vielä vuonna 2003 niitä käytti 81 prosenttia.

– Eniten ovat vähentyneet rauhoittavat lääkkeet, mikä on erittäin myönteinen muutos. Huolestuttavaa kuitenkin on, että psykoosilääkkeiden käyttö lisääntyi palveluasumisessa.

Psyykenlääkkeisiin lasketaan masennus-, uni- ja psykoosilääkkeet sekä rauhoittavat.

– Psyykenlääkkeet vaikuttavat heikosti muistisairaiden oireiluun, mutta silti niitä käytetään. Pitäisi myös muistaa, että muistisairaiden oireilu ja lääkityksen tarve voivat vaihdella, huomauttaa geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Anna-Liisa Juola.

Hänen mukaansa Suomi kuuluu maihin, joissa psyykenlääkkeitä käytetään erityisen paljon vanhuksilla.

Asukkaiden toimintakyky heikkeni

Roiton tutkimus on julkaistu Journal of the American Medical Directors Association -lehdessä. Tuloksista käy selvästi ilmi asukkaiden toimintakyvyn heikentyminen. Kun vuonna 2003 vajaa kolmasosa vanhainkotien asukkaista ei pystynyt liikkumaan ilman apua, viime vuonna tällaisia asukkaita oli jo runsaat 60 prosenttia. Palvelutaloissakin kolmasosa asukkaista tarvitsee apua liikkumiseen.

Myös muistisairaudet ovat lisääntyneet. Vanhainkodeissa muistisairaus oli viime vuonna jo kolmella neljästä asukkaasta.

– Helsingin tutkimustuloksia lääkkeistä ei voi suoraan yleistää koko maahan. Sen sijaan asukkaiden toimintakyvyn heikentyminen on valtakunnallinen ilmiö, koska pitkäaikaishoitoon siirrytään aiempaa myöhemmin, Roitto kertoo.