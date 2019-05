Rovaniemeltä kotoisin oleva Johanna Ylipulli on kulttuuriantropologi, joka tutkii älykaupunkeja: "Omalla uralla merkittävää on ollut monitieteisen tutkimuksen hallitseminen ja sen tekeminen. Sillä on tulevaisuudessakin paljon kysyntää." KUVA: Matti Räty