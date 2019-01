Tutkija: Kuntaliitoksista tuskin hyötyä elinkeinoille – "Mitään positiivisia vaikutuksia tällä liitoksella ei ollut havaittavissa"

Kuntaliitoksista on ollut vain haittaa yrityksille Oulussa. Oulussa kuntaliitokset aiheuttivat ennestäänkin vaikeamman kaavoituksen, lupakäytännöt sekä poliittisen pelin, jossa vanha kaupunki yritti pitää valta-asemastaan kiinni. Ennen kymmen vuotta kestäneet prosessit muuttuivat kaksikymmenvuotisprosesseiksi. Monien yritysten toimintaedellytykset tehtiin suorastaan mahdottomiksi. Oulun seudun pelastus on ollut, että Kempele pysyi itsenäisenä ja pystynyt pitämään edes pienen kuntien välisen kilpailun pystyssä. Tämä taas on pakottanut Oulunkin tekemään edes jotain, koska muussa tilanteessa yritykset siirtyvät kokonaan Kempeleeseen. Mutta edelleen Kempele kehittyy ja Oulu kompuroi suossa. Jos seutukunnalla olisi vain yksi iso kunta tarkoittaisi se Neuvostoliiton kaltaista monopolitilannetta, jossa poliittisien päätösten tekijöiden ei kannattaisi ottaa minkäänlaista riskiä. Sen takia päätöksiä ei tarvitsisi tehdä ja kehitys pysähtyisi täysin. Ainoa maailman liikkeellä pitävä voima on kilpailu. Sen on jo historia osoittanut ja tärkein syy sille miksi markkinatalous on ainoa todella toimiva järjestelmä markkinoilla. Monopolit halvaannuttavat kaiken. Siksi kuntia pitää olla riittävästi ja sopivilla etäisyyksillä toisista ettei mikään kaupunki pääse monopolisoitumaan. Pohjoisessa tämä on vielä kriittisempää, koska kuntia on vähän ja ne ovat isoja. Se taas aiheuttaa sen että liian pitkät välimatkatkin tappavat kilpailua.