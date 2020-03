Turvallisuusviranomaiset varautuneet koronaviruksen leviämiseen – rajanylityspaikoilla ei ole toistaiseksi havaittu koronavirusepäilyjä

Suomen sisäisestä turvallisuudesta vastaavat viranomaiset ovat varautuneet koronaviruksen leviämiseen. Sisäministeriö vakuuttaa suomalaisten arjen turvallisuudesta pidettävän huolta.

Sisäasiainhallinto on ohjeistanut henkilöstönsä suojatoimista, joilla poliisin, rajavalvonnan, hätäkeskusten, pelastustoimen ja Maahanmuuttoviraston toiminnan jatkuminen voidaan taata mahdollisimman häiriöittä. Suunnitelmissa on sisäministeriön mukaan myös varauduttu tilanteeseen, jossa osa henkilöstöstä on sairaana.

– Sisäisen turvallisuuden viranomaisilla on tärkeä rooli suomalaisten arjen turvallisuuden rakentajana. Sisäministeriön hallinnonalalla on varauduttu tiivistämään viranomaisten välistä yhteistyötä ja toimimaan terveysviranomaisten suositusten mukaisesti, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoo ministeriön julkaisemassa tiedotteessa.

Hallituksen tämän julkistaman suosituksen mukaisesti ihmisiä pyydetään välttämään muuta kuin välttämätöntä matkustusta. Jos on välttämätöntä matkustaa, on syytä tehdä matkustusilmoitus.

Rajanylityspaikoilla ei ole toistaiseksi havaittu epäiltyjä tapauksia. Jos rajatarkastuksissa havaitaan tartuntaepäilyjä, nämä ohjataan ensisijaisesti terveydenhoidon piiriin.

Sisäministeriö korostaa, että valtioneuvosto voi halutessaan päättää tietyn rajanylityspaikan sulkemisesta määräajaksi tai toistaiseksi, jos se on välttämätöntä esimerkiksi kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi.

Myös yksittäisen henkilön maahanpääsy voidaan estää kansanterveydelle muodostuvan uhan vuoksi, mutta Suomen kansalaisen maahanpääsyä ei voi estää.

Poliisilla on ministeriön mukaan ajantasainen kuva tilanteesta ja poliisi on päivittänyt varautumissuunnitelmiaan. Pelastustoimen varautuminen koronaviruksen leviämiseen on kuntien vastuulla ja pelastuslaitoksia on ohjeistettu tartuntojen ennaltaehkäisystä, sisäministeriö kertoo.