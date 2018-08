Turun terrori-iskun muistopäivän marssissa tuhat osallistujaa, poliisiautot turvaavat nyt vastarintaliikkeen kulkueen etenemistä

Mielenkiintoista on se, että Barcelonan terroriteolle pidettiin muistotilaisuus, Turussa ei. Varmaan siellä Barcelonassakin on "hyviksiä" enemmistö ja selvästikin siellä kaupunginjohto ja virkamiehet ovat pystyneet käsittelemään asiaa myös kansalaisten surun kautta.

Suomessa ja Turussa on enemmänkin sellainen maton alle lakaisu -tyyli käytössä. Ollaan pää pensaassa hiljaa, jos ne vaikka unohtaisi tämän....