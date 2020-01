Turun synagogaa töhrittiin maalilla holokaustin muistopäivänä – presidentti Sauli Niinistö pitää töhrimistä huolestuttavana

Pari eri uskonnollista rakennusta on joutunut ilkivallan kohteeksi Turussa tammikuun aikana. Turun katolisen kirkon seiniin on jo kahteen otteeseen spraymaalattu syyllistäviä kirjoituksia. Turun juutalaisen seurakunnan synagogan ulkoseinistä ja -ovista löytyi punaista maalia maanantaiaamuna.

– Siellä on töhritty jollain väriaineilla seiniä ja ovia, sisälle ei ilmeisesti ole päästy, juutalaisen seurakunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja Harry Serlo kertoi STT:lle.

Rikosilmoitus on tarkoitus tehdä, lomamatkalta tavoitettu Serlo sanoi.

Turun synagogan töhriminen ajoittui holokaustin muistopäivälle.

"Synagogan töhriminen huolestuttavaa"

Presidentti Sauli Niinistö kuvaili Turun synagogan töhrimistä hyvin huolestuttavaksi. Niinistö kommentoi asiaa Puolassa Auschwitzin keskitysleirin vapautuksen muistojuhlan yhteydessä maanantaina.

– Todellakin näyttää näin Turussa käyneen -- se on hyvin huolestuttavaa. Meillä on oikeuslaitoksessa käsitelty asiaa, ja minunkin on tarkoitus asiasta vielä puhua, presidentti vastasi kysymykseen siitä, pitäisikö julkisen vallan kitkeä antisemitismin leviämistä tiukemmin.

Presidentin mukaan kyse on laajemmasta rasismista. Niin rasismin kuin antisemitismin kasvu Suomessa ja maailmalla on huolestuttavaa.

– Jos palataan 1930-luvulle, niin minua askarruttaa valtavasti, miten tavallisista ihmisistä tulee julmia tappajia. Se prosessi, miten ihmismieli voi kääntyä näin, on äärimmäisen tärkeä tunnistaa, koskien myös nykyaikaa, presidentti sanoi.

Katolisen kirkon seinään spreijattiin törkyä

Katolisen kirkon seinään ilmestyi tekstiä ensimmäisen kerran 17. ja 18. tammikuuta välisenä yönä. Seuraava hyökkäys tehtiin vajaa viikkoa myöhemmin 23. ja 24. tammikuuta välisenä yönä.

– Viime kerralla kirjoitettiin "Stop hiding pedos" eli tarkoittaako se sitten "Lopettakaa pedofiilien piilottelu"? Se oli metrin mittainen kirjoitus, jossa oli käytetty punaista ja mustaa väriä. Toinen teksti oli "liar", rikosylikomisario Jari Riiali Lounais-Suomen poliisista kertoi.

Riiali korosti, ettei tässä vaiheessa voi sanoa, liittyvätkö synagogaan ja katoliseen kirkkoon kohdistunut ilkivalta toisiinsa.