Apteekkihan on ilmoittanut vain asiakkaille millon lääkkeitä on varastossa sekä muuttuneista hinnoista. Tämän lääkkeen kanssa toimitusongelmat ovat hyvin yleisiä ja lääkettä ei ole aina saatavilla, joten asiakkaan kannalta on parempi että apteekki ilmoittaa milloin varasto on loppu, niin ihmiset eivät lähde esim. Helsingistä turhaan hakemaan lääkkeitä. Myöskin hinnanmuutos nyt vaan ois tärkeetä tietää, mulla on jääny lääkkeitä ostamatta sen takia kun ei ole apteekki ilmoittanut noususta ja kuulee sen vasta tiskillä. Tämä toiminta, eli varastosaldon ja hintojen piilottelu ei todellakaan palvele asiakasta joka pahimmillaan joutuu hakemaan lääkkeensä satojen kilometrien päästä.