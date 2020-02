Turkiseläinten kasvattajien puheenjohtaja: "Norjan päätös kieltää turkistarhaus oli suoranainen petos norjalaisia turkistarhaajia kohtaan, myös Hollannin kielto ihmetyttää"

Turkiseläinten kasvattajat pitävät hyvänä uutisena, että Lännen Median kyselyyn vastanneista kansanedustajista 60 prosenttia kannattaa turkistarhausta Suomessa.

Suomen turkiseläinten kasvattajien liiton puheenjohtajan Kenneth Ingmanin mielestä Lännen Median kansanedustajille tekemä kysely osoittaa, että päättäjät ovat perillä suomalaisen turkistarhauksen laadusta. Samaa mieltä on liiton toiminnanjohtaja Marja Tiura.

Lännen Median lauantaina julkistettuun kyselyyn vastanneista kansanedustajista 60 prosenttia kannatti turkistarhauksen jatkamista. 32 prosenttia kieltäisi turkistarhauksen siirtymäajan jälkeen.

Uudessakaarlepyyssä sinikettuja kolmannessa sukupolvessa kasvattava Ingman pitää hyvänä tukena alalle, että kansanedustajista 60 prosenttia kannattaa tarhausta. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 104 kansanedustajaa. Turkistarhausta vastustavat vihreät olivat muiden puolueiden edustajia aktiivisemmin vastanneet kyselyyn.

Ruotsi jatkaa turkistarhausta, Norja ei

Osa Euroopan maista on päättänyt turkistarhauksen kieltämisestä siirtymäajalla. Turkistarhauksen kieltänyt Norja antoi kiellolle siirtymäaikaa vuoteen 2024. Hollannissa siirtymäaika ulottuu vuoteen 2025.

Norjan päätöksestä Ingman on todella pettynyt. Se oli hänestä suoranainen petos norjalaisia turkistarhaajia kohtaan. Sikäläiset turkisyrittäjät olivat Ingmanin mukaan alkaneet tehdä investointeja tiloille kunnes linja muuttui.

– Vuotta aiemmin Norjassa oli otettu selvästi positiivinen kanta turkiselinkeinoon. Kun linja muuttui, valtio ei ole suostunut edes täysin korvaamaan turkisyrittäjien menetyksiä.

Häntä hämmästyttää myös Hollannin linjaus.

– Hollannissa eläinten hyvinvointi oli todella hyvällä tasolla. On kaksinaismoralismia, että syödään lihaa ja käytetään nahkaa, mutta turkikset kielletään.

Tosin toisenkinlaisia linjauksia on. Ruotsissa esitys turkistarhausta rajoittavasta lainsäädännöstä hylättiin tammikuussa. Ruotsin maa- ja metsätalousministeri Jennie Nilssonin mukaan väitteille eläinten huonosta hyvinvoinnista ei ole tieteellistä perustetta. Ruotsin maatalousviraston tutkimuksen mukaan turkiseläinten tuotanto on korkeammalla tasolla kuin muilla alkutuotannon aloilla.

Suomi saa ainoana Euroopassa tuottaa supia

Turkistarhauksen kieltämistä kannattavat kansanedustajat perustelivat kantaansa eläinten hyvinvoinnilla. Muun muassa vihreiden Emma Kari vastasi, että turkistarhaus on eläintuotannon julmimpia muotoja.

Ingman ei tätä niele.

– Jos vertaa mihin tahansa muuhun eläintuotantoon, pärjäämme loistavasti. Meillä ei ole esimerkiksi kuljetuksia ennen teurastusta.

Tiuran mukaan kyse on Karin mielipiteestä.

Tiuran mukaan Suomi on ollut edelläkävijä vastuullisuudessa ja sertifioinnissa.

– Euroopan komissio antoi Suomelle ainoana maana Euroopassa luvan tuottaa supia. Se perustuu suomalaiseen sertifiointijärjestelmään, joka on ollut käytössä vuodesta 2005.

Hän jatkaa, että turkiseläinten hyvinvointijärjestelmä Wellfur on ainoa komission tunnustama alkutuotannon alojen eläinten hyvinvointijärjestelmä. Siinä ovat mukana kaikki eurooppalaiset turkistilat. Eläinten hyvinvointia mittaavan järjestelmän ovat rakentaneet seitsemän eurooppalaista yliopistoa.

Kaksi turkishuutokauppaa maailmassa jatkaa

Tiura nostaa vielä yhden seikan, mikä on eduksi suomalaiselle turkisbisnekselle. Maailmassa on ollut vain kolme turkisten huutokauppayhtiötä: Pohjois-Amerikassa Nafa, Tanskassa Copenhagen Fur ja Suomessa Vantaalla Saga Fur.

– Nafa on päättänyt ajaa toimintonsa alas. Niinpä vastuullisen turkiksen myynti ja tuotanto tulevat keskittymään Tanskaan ja Suomeen. Meillä on hyvät mahdollisuudet siihen, että meillä on maailman suurin turkishuutokauppayhtiö Suomessa.

Ingmanin mukaan olisi kaikkien etu, että turkiksia myös jalostettaisiin Suomessa. Nyt turkisten jalostus on siirtynyt Kiinaan ja sieltä turkistuotteet tulevat takaisin Euroopan markkinoillekin.

– Etelä-Korea, Kiina, Turkki ja Venäjä ovat tärkeitä turkisten vientimaita.

Minkin hinta on nyt alhainen

Turkisala on Tiuran mukaan maailman markkinoista riippuva elinkeino.

– Olemme täysin markkinalähtöinen. Suomalaiset tuottajat eivät saa maataloustukia.

Vuosi 2013 oli huippuvuosi ja silloin kaikki turkistuottajamaat lisäsivät tuotantoaan.

– Nyt tuotantoa on pikku hiljaa vähennetty, kun on etsitty tasapainoa markkinoilla. Sen takia esimerkiksi minkin hintataso on alhainen.

Tiuran mukaan alan tulevaisuuden näkymän kannalta on hyvä, että turkis on luonnontuote, joka maatuu eikä jätä ympäristöön jäämiä.