Tuppuraisella liki 400 000 euroa asuntolainaa, Kulmunilla lainaa 100 000 euroa – Harakalla muhkea osakesalkku ja sijoitusasuntoja

Valtioneuvosto julkaisi nettisivuillaan Antti Rinteen (sd.) hallituksen sidonnaisuudet. Ministerien itsensä ilmoittamista sidonnaisuuksista käy ilmi myös heidän omistuksensa ja velkansa. Pääministeri Rinteellä on sidonnaisuusilmoituksensa mukaan velkaa noin 200 000 euroa.

Oululaisella eurooppaministeri Tytti Tuppuraisella (sd.) on ilmoituksensa mukaan asuntolainoja noin 385 000 euron edestä. Merkittävää kiinteä omaisuutta tai osakesijoituksia Tuppuraisella ei ilmoituksen mukaan ole.

Lappilaisella elinkeinoministeri Katri Kulmunilla (kesk.) on myös asuntolainaa noin 100 000 euron edestä.

Opetusministeri Li Anderssonilla (vas.) on asunto Turussa ja kesämökki Pohjanmaalla. Turun asunnosta hänellä on lainaa yhteensä 110 968 euroa ja pohjanmaalaisesta kesämökistä yhteensä 39 029 euroa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolla (kesk.) on puolisonsa kanssa yhteensä 397 000 euroa asuntolainaa. Hän myös omistaa puolisonsa kanssa kaksi asunto-osaketta Helsingistä ja Turusta sekä yhden omakotitalon Oripäästä.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) omistaa omakotitalon Toholammilta ja asunnon Helsingistä. Hänellä on myös asuntolainaa noin 108 000 euroa, kulutuslainaa 21 000 euroa sekä 131 000 euron yhteistakaus tyttärensä asuntolainaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) omistaa asuinkiinteistön Helsingistä, kaksi yhdeksäsosaa maatilakiinteistöstä Tampereella sekä osuudet Jouko Haaviston ja Anja Haaviston kuolinpesistä. Kuolinpesät omistavat asuinhuoneistoon oikeuttavat osakkeet Helsingissä sekä osuuden maatilakiinteistöstä Tampereella. Haavistolla on myös yksi Lumituuli Oy:n osake. Velkaa Haavistolla 530 000 euroa. Velat liittyvät kiinteistöihin ja kiinteistöjen peruskorjauksiin.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) omistaa puolet pietarsaareleisesta omakotitalosta, puolet toisesta pietarsaarelaisesta kesäasunnosta sekä yhden viideosan kolmannesta pietarsaarelaisesta kesäasunnosta. Lisäksi Henrikssonilla on asuntolainaa yhteensä 120 000 euroa, vapaa-ajan asunnon lainaa yhteensä 30 000 euroa sekä esimerkiksi Fortumin, Nesten, Nordean ja Nokian osakkeita.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan hänellä ei ole merkittäviä omaisuuksia tai velkoja.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepällä (kesk.) on ilmoituksensa mukaan useita omistuksia: peltoa 51 hehtaaria, metsää 213 hehtaaria, 3 vuokrattavaa lomamökkiä ja 2 vuokrattavaa omakotitaloa. Lisäksi hänellä on kiinteistöjen hankinta- ja yrityslainoja noin 540 600 yhdessä puolisonsa kanssa sekä muun muassa Kemiran ja Telian osakkeita.



Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolla (sd) on asuntovelkaa yhdessä puolisonsa kanssa 260 585 euroa. Paaterolla on myös asunto Kotkassa sekä sijoitusvakuutuksia noin 160 000 euroa. Hän omistaa kymmenen Kotsura Oy:n osaketta.

Puolustusministeri Antti Kaikkosella (kesk.) on asuntolainaa yhteensä 300 000 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan hänellä on lainoja yhteensä noin 392 000 euron edestä. Lainoihin sisältyy asuntolaina, mökkilaina sekä remonttilaina.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinilla (sd.) ei ole ilmoituksensa mukaan merkittävää varallisuutta tai velkoja – ei myöskään osakeomistuksia tai mainittavaa kiinteää omaisuutta.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosella (vihr.) on puolisonsa kanssa asuntolainaa yhteensä 19 000 euroa. Lisäksi hänellä on puolisonsa kanssa omakotitalo Joensuussa.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistilla (r.) on ilmoituksensa mukaan yksityistä lainaa yhteensä 80 845 euroa ja elinkeinon harjoittamiseen liittyvää lainaa yhteensä 72 257 euroa. Hän omistaa useita osakeomistuksia ja muita omistuksia erilaisista yrityksistä, kuten Aktia Bankista ja Metsä Boardista, sekä kiinteistökokonaisuuden Tenholasta. Lisäksi hän omistaa peltoa yhteensä 56,06 hehtaaria ja metsää yhteensä 62 hehtaaria.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarilla (sd.) on ilmoituksensa mukaan asuntolainaa noin 147 000 euroa, vapaa-ajankiinteistön korjauslainaa noin 23 000 euroa ja muita lainoja yhteensä noin 55 000 euroa. Lisäksi hänellä on henkilökohtainen takaus omaan yritystoimintaan 9 000 euroa. Skinnari omistaa myös puolet perheen omakotitalo- ja vapaa-ajankiinteistöistä.

Työministeri Timo Harakalla (sd.) on tulonhankkimislainaa 81 125 euroa. Lisäksi hänellä on tuhti osakesalkku ja 190 000 euron arvoiset sijoitusasunnot. Osakesalkun arvo on mukaan noin 350 000. Rahastosijoituksissa Harakalla on noin 70 000 euroa.

Vihreiden puhenjohtajalla, sisäministeri Maria Ohisalolla 505 000 euron asuntolaina, jonka hän on ottanut yhdessä puolisonsa kanssa. Osakesijoituksia Ohisalolla on noin 11 000 euron arvosta.